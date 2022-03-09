OTEL BACASINDAN ÇIKAN DUMAN KORKUTTU - Son Dakika

Antalya'da bir otelin çatısından yükselen duman, kısa süreli korkuya neden oldu. Yapılan incelemede dumanın uzun süredir temizlenmeyen bacadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otelin çatı kısmında meydana geldi. Çatıdan yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, dumanın çatı kısmından değil, temizlenmeyen bacadan kaynaklandığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.