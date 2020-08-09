Otel bahçesindeki düğün töreni, havai fişekten çıkan yangının söndürülmesinin ardından devam etti - Son Dakika

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir otelin bahçesinde yapılan ve atılan havai fişekten çıkan yangın nedeniyle durdurulan düğün töreni, alevlerin söndürülmesinin ardından devam etti.

Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi'ndeki bir otelin bahçesinde organize edilen düğünde atılan havai fişek nedeniyle yangın çıktı.

Havai fişeklerin tutuşturduğu bodur ağaçlarını Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, düğüne katılanlar bahçeden çıkarıldı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından düğün töreni devam etti.