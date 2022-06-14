Otel balkonundan düşen genç kızın ölümüne ilişkin davada ara karar açıklandı

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar'ın, iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam'daki termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Doğan, Rıza Doğan, Emre Eker ve Mustafa Emre Demiral ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen ise duruşmaya videokonferansla bağlandı.

Mahkeme Başkanı, bir önceki celsede Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dava dosyasına gelmediğini bildirdi.

Söz alan müşteki avukatı Ali Fatih Çetin, Gamze Açar'ın olay sırasında sanıklara karşı koyduğunu, boğuşma yaşandığını daha sonra sanıkların Açar'ı otel odasının balkonundan attıklarını düşündüğünü belirtti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamını isteyen Çetin, tutuksuz sanık Gürgen'in de tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatları da Açar'ın intihara meyilli olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor istenilmesi ve maktulün adli vaka kayıtlarının da dava dosyasına kazandırılmasını talep etti.

Avukatlar, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.

Duruşma, 4 Temmuz'a ertelendi.

Olay

İddianameye göre, Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti.

İş görüşmesi için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele giden Açar, aynı gün otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında, Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker gözaltına alındı.

Rıza Doğan, Mehmet Doğan ile Mustafa Emre Demiral tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emre Eker, soruşturma aşamasında elde edilen deliler kapsamında savcının talebi sonrası sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sanıklar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ve 63'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.