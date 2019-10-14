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Son Dakika 3. Sayfa Otel balkonundan düşen Rus turist öldü

Otel balkonundan düşen Rus turist öldü

11 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı 5 yıldızlı otelin 3'üncü katındaki odasının balkonundan düşen 52 yaşındaki Rus turist, yaşamını yitirdi.

Otel balkonundan düşen Rus turist öldü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı 5 yıldızlı otelin 3'üncü katındaki odasının balkonundan düşen 52 yaşındaki Rus turist, yaşamını yitirdi.


Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde ailesiyle kalan Rus uyruklu Gennadi Kalabin (52), iddiaya göre dün saat 01.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle otelin 3'üncü katında bulunan odasının balkonundan toprak zemine düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kalabin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen Rus turisttin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar şüphesi üzerinde de duran jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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