OTEL ÇALIŞANI KADINI SIRTINDAN BIÇAKLADI, 'BAŞKASINA BENZETTİM' DEDİ - Son Dakika
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OTEL ÇALIŞANI KADINI SIRTINDAN BIÇAKLADI, 'BAŞKASINA BENZETTİM' DEDİ

05.03.2022 12:21

ANTALYA'da, otelde çalışan ve işe gitmek üzere evinden çıkan Eşe Aktaş, peşinden gelen E.K (22) tarafından sırtından bıçaklandı.

ANTALYA'da, otelde çalışan ve işe gitmek üzere evinden çıkan Eşe Aktaş, peşinden gelen E.K (22) tarafından sırtından bıçaklandı. Bıçaklanma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kısa sürede gözaltına aldığı E.K., Aktaş'ı başka birine benzettiği için bıçakladığını öne sürdü.

Olay, önceki gün saat 05.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 531 Sokak'ta meydana geldi. E.K., oteldeki işine gitmek üzere evinden çıkıp, kaldırımda yürüyen Eşe Aktaş'ı takibe aldı. Bir süre yürüyen Aktaş'ın arkasından yaklaşan E.K., cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Aktaş'ı sırtından yaralayıp kaçtı. Aktaş'ın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Aktaş, çağırılan sağlık ekibince ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Operasyon düzenleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesinde Eşe Aktaş'ı çöplerden atık toplayan birine benzettiği ve kendisine zarar vereceğini düşündüğü için bıçakladığını öne süren E.K., Bu yüzden takip edip bıçakladım dedi.

Öte yandan E.K.'nin, Eşe Aktaş'ı takip etmesi ve sırtından bıçakla yaralaması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polisteki sorgusu süren E.K., adliyeye sevk edilecek.

OTEL ÇALIŞANI KADINI SIRTINDAN BIÇAKLADI, 'BAŞKASINA BENZETTİM' DEDİ
OTEL ÇALIŞANI KADINI SIRTINDAN BIÇAKLADI, 'BAŞKASINA BENZETTİM' DEDİ
OTEL ÇALIŞANI KADINI SIRTINDAN BIÇAKLADI, 'BAŞKASINA BENZETTİM' DEDİ

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Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi Muratpaşa Belediyespor'un rakibi İstanbul Büyükşehir Muratpaşa Belediyespor'un rakibi İstanbul Büyükşehir Antalya'da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu Antalya'da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTEL ÇALIŞANI KADINI SIRTINDAN BIÇAKLADI, 'BAŞKASINA BENZETTİM' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTEL ÇALIŞANI KADINI SIRTINDAN BIÇAKLADI, 'BAŞKASINA BENZETTİM' DEDİ - Son Dakika
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