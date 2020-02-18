Otel çalışanı, müşterinin 6 bin eurosunu çaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otel çalışanı, müşterinin 6 bin eurosunu çaldı - Son Dakika

Otel çalışanı, müşterinin 6 bin eurosunu çaldı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin çalışanı, müşterilere ait bir kasadan 6 bin euro çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

Otel çalışanı, müşterinin 6 bin eurosunu çaldı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin çalışanı, müşterilere ait bir kasadan 6 bin euro çaldığı iddiasıyla tutuklandı.


Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde müşterilere ait kasadan 6 bin euro çalındığı iddiası, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından hırsızlık olayını otel çalışanı N.K.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen N.K., sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığında suçunu itiraf ederek, pişman olduğunu söyledi. N.K. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti
Antalya'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü Trans birey cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Son Dakika Haberleri
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu
17:09 "Sevil Berberi" Antalya Devlet Opera ve Balesi "nde
17:09 "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 20 Mart'ta
17:09 İDSO'da Beethoven gecesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 17:19:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otel çalışanı, müşterinin 6 bin eurosunu çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]