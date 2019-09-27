Son Dakika Haberleri: Otel çalışanları odadan gelen kokudan şüphelendi...Gerçek ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otel çalışanları odadan gelen kokudan şüphelendi...Gerçek ortaya çıktı

37 dakika önce

Otel çalışanları odadan gelen kokudan şüphelendi.

Otel çalışanları odadan gelen kokudan şüphelendi...Gerçek ortaya çıktı

ERZİNCAN - Erzincan'da Muzaffer Demirel adlı bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Alınan bilgilere göre otelde kalan 58 yaşındaki Muzaffer Demirel'den haber alamayan otel çalışanları ağır bir kokunun gelmesi üzerine odaya girdi. Şahsın yatağında hareketsiz halde yattığını gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan muayenede, Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Demirel'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otel çalışanları odadan gelen kokudan şüphelendi...Gerçek ortaya çıktı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava
Diyarbakır'da 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda ele geçirilenler yakıldı Adanalı genç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 02:14:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otel çalışanları odadan gelen kokudan şüphelendi...Gerçek ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]