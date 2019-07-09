Otel çatısında bulunan cesedin kimliği belli oldu
47 dakika önce
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde eski bir otelin çatı katında bulunan cesedin kimliği belli oldu.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:14 Kaynak: İHA
'in Ürgüp
ilçesinde eski bir otelin çatı katında bulunan cesedin kimliği belli oldu.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dün gece saatlerinde Ürgüp Belediyesine ait eski bir otelin çatı katında bulunan cesedin kimliği polis ekiplerince belirlendi. Bulunan cesedin 60 yaşındaki Zeki Kayısı'ya ait olduğu tespit edilirken Kayısı'nın boyacılık işi ile uğraştığı öğrenildi.
6 aydır kayıp olan Zeki Kayısı'nın bulunan cesedinin ardından ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak. - NEVŞEHİR
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