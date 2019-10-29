Son Dakika Haberleri: Otel çatısında yangın paniği...Çatıdan yükselen dumanlar gökyüzünü sardı
Son Dakika 3. Sayfa Otel çatısında yangın paniği...Çatıdan yükselen dumanlar gökyüzünü sardı

Otel çatısında yangın paniği...Çatıdan yükselen dumanlar gökyüzünü sardı

1 saat önce

Otel çatısında yangın paniği...Çatıdan yükselen dumanlar gökyüzünü sardıBARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde belediye ait olan otelin çatı katında yangın çıktı.

Otel çatısında yangın paniği...Çatıdan yükselen dumanlar gökyüzünü sardı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde belediye ait olan otelin çatı katında yangın çıktı. Yangın tüm oteli sarmadan çevre belediye itfaiyelerinde yardımı ile söndürülerek kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Ulus Belediyesi'ne ait otel binasının çatı katında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası çatıdan yükselen dumanları görev vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada otelde kalanlar ise kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine gelen Ulus, Bartın ve Abdipaşa Belediyeleri ile Orman işletmesine ait arozözleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası yangın tüm binayı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen ve kolunda kesik oluşan iki itfaiye eri ise hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, yangının 17.00 sıralarında çatı arasından çıktığını belirterek, "İlk müdahalemizi yaparak diğer itfaiye ekiplerine haber verdik. Yangına müdahale ettik. Elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Eli kesilen ve dumandan etkilenen 2 itfaiye erimiz var ve onlarında durumu iyi" dedi.

Otel çatısında yangın paniği...Çatıdan yükselen dumanlar gökyüzünü sardı

Bartın, Ulus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 07:42 Kaynak: İHA
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