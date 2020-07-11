Otel çatısındaki güneş enerjisi tankı patladı 2 yaralı - Son Dakika

Otel çatısındaki güneş enerjisi tankı patladı 2 yaralı

Otel çatısındaki güneş enerjisinin tankı patladı: 2 yaralıMUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, bir otelin çatısındaki güneş enerjisinin tamiri sırasında su tankı patladı, 2 işçi yaralandı.

Otel çatısındaki güneş enerjisinin tankı patladı: 2 yaralı

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MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, bir otelin çatısındaki güneş enerjisinin tamiri sırasında su tankı patladı, 2 işçi yaralandı. Otelin çatısında ve çevredeki araçlarda ise zarar oluştu.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otelin çatısındaki güneş enerjisinin tamiri sırasında iddiaya göre basınçtan dolayı su tankında patlama oldu. Otelde müşterilerin olduğu sırada yaşanan patlamada, tankın parçaları etrafa saçıldı. Çatıda göçük meydana geldi. Çevredeki araçlarda tankın parçalarının isabet etmesi sonucu hasar oluştu. Çatıda tadilat sırasında çalışan 2 işçi ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşçiler hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay sırasında ailesiyle birlikte evde kahvaltı yaptığını belirten Mehmet Özgür, "Uçak düştü sandık. Büyük bir gürültü duydum. Korku ve panik yaşadık. Dışarıya çıktığımızda olayın güneş enerjisi tamiratı sırasında yaşandığı öğrendim" dedi.

İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otel çatısındaki güneş enerjisi tankı patladı 2 yaralı - Son Dakika
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