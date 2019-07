"Otel çok ucuzsa sorgulayın"

Tüketici dernekleri ve turizmciler, tatilcileri bilinen seyahat acentelerinin sitelerini kopyalayarak satış yapan dolandırıcılara karşı uyardı.

YUSUF ŞAHBAZ - Tüketici dernekleri ve turizmciler, tatilcileri bilinen seyahat acentelerinin sitelerini kopyalayarak satış yapan dolandırıcılara karşı uyardı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında tatil dolandırıcılığı olaylarında artış yaşandığını, son günlerde bu konu hakkında şikayetlerin basın yayın organlarında da sıklıkla görüldüğünü belirtti.

Tatilcilerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Bilinen turizm acentelerinin sitelerini kopyalayarak sahte siteler yapıyorlar. Daha sonra sosyal medyada da o fotoğraflarla ilanlar yayınlamak suretiyle tüketicileri kandırıyorlar. Ödemeleri aldıkları tüketiciler tatil için otele gidince hüsranla karşılaşıyorlar. İsimler yok, rezervasyon yok. Her şey sahte." diye konuştu.

- "Denize sıfır diyorlar, 2 kilometre çıkıyor"

Bir diğer hususun da gerçeği yansıtmayan bilgiler ve fotoğraflarla satış yapılması olduğuna işaret eden Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Tüketiciye 'denize sıfır, şehir merkezine 5 dakika, her şey dahil, spor salonları ve 24 saat doktor hizmeti var' diyerek satış yapıyorlar. Ama tatilini yapmak için yola çıkan tüketici oteli buluyor, denize sıfır değil, 2 kilometre var ve diğer hizmetler de yok.

Herşey dahil rezervasyonda kahvaltıya iniyorlar sadece zeytin ve peynir karşılarına çıkıyor. Öğlen ve akşam yemeklerinde de önceki günden kalan yemeklerin tabak değiştirerek sunduklarını tüketiciler bize iletiyor."

Tüketicilerin TÜRSAB üyesi olmayan acentelerden rezervasyon yaptırmaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, bunların paket tur, seyahat ve tatil turları düzenlemesinin yasak olduğuna işaret etti.

Sosyal medya ve cep telefonlarına gönderilen mesajların da gerçek firmalardan değil sahtekarlardan gelebileceğine dikkati çeken Ağaoğlu, "Bilinen bir firmadan rezervasyon yaptığını düşünen tüketici, aldanmak istemiyorsa gerçekten o firmanın adresini adres çubuğuna kendisi yazarak girerse aldanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer ise birliğin dijital doğrulama sistemi olduğunu buradan firmaların doğruluğunun denetlenebildiğini aktardı.

Geçen hafta içinde İzmir'de bir tatilcinin dolandırıldığı bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını dile getiren Gencer, şunları kaydetti:

"Bazı durumlarda da 5 yıldızlı otel rezervasyonu yapıyorsunuz otel 4 yıldız çıkıyor. veya 'her şey dahil' diyorsunuz oda kahvaltı çıkıyor. Eğer bunu bir acente aracılığıyla yapıyorsanız bizim yaptırımlarımız var. Bu konuda bize gelen talepleri çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ayrıca tüketiciler de dikkatli olmalı. Otel çok ucuzsa sorgulayın. Her yerde 100 lira olanı 50 liraya alıyorsan iki defa kontrol yapman lazım. Bir oteli arayacaksın. İki TÜRSAB'ı arayacaksın. Birliğin üyesi olup olmadığını denetlemek adına."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

