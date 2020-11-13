Otel çöplerinin atıldığı arazideki yangının nedeni araştırılıyor - Son Dakika

Otel çöplerinin atıldığı arazideki yangının nedeni araştırılıyor

13.11.2020 16:24
Otel çöplerinin atıldığı arazideki yangının nedeni araştırılıyor, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otellerin çöp ve molozlarının döküldüğü arazide dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otellerin çöp ve molozlarının döküldüğü arazide dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangının, çöp dökenlerin ateş atması ya da yoldan geçenlerin attığı sigara izmariti sonucu başlamış olabileceği kaydedildi.

Manavgat'a bağlı Kızılot Mahallesi Mısırlar mevkisinde, otellerin çöp ve molozlarının döküldüğü arazide, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahaleye başladı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Muhtar Hüseyin Keçer, yangının çıktığı bölgenin oteller tarafından çöplük olarak kullanıldığını belirterek, "Ne yazık ki tüm uyarılarımıza ve çevresinde önlem almamıza rağmen oteller çöp dökmekten vazgeçmiyor. Son günlerde muz seralarının atıkları da buraya atılmaya başlandı. Çöp atanlar zaman zaman küçük çaplı yakma işlemi de yapıyordu. Bu kadar büyük yanma olmamıştı. Allah'tan yakınında yerleşim yeri yok" dedi.

Bölgede bulunan turistik tesislerin yanı sıra muz seraları ve tarım alanlarından çıkan atıkların da bırakıldığı arazinin okul arsası olduğu kaydedildi. Yangının, çöp dökenlerin ateş atması ya da yoldan geçenlerin attığı sigara izmariti sonucu başlamış olabileceği kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Otel çöplerinin atıldığı arazideki yangının nedeni araştırılıyor
Otel çöplerinin atıldığı arazideki yangının nedeni araştırılıyor

Manavgat, İtfaiye, Yangın, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otel çöplerinin atıldığı arazideki yangının nedeni araştırılıyor - Son Dakika


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