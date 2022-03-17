Otel'deki malzemeleri çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otel'deki malzemeleri çalan hırsız tutuklandı

17.03.2022 09:04
Otel'deki malzemeleri çalan hırsız tutuklandı

Aydının Didim ilçesinde bir otelden hırsızlık yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydının Didim ilçesinde bir otelden hırsızlık yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim Çamlık Mahallesi Aytepe caddesinde faaliyet gösteren bir otelde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayla ilgili olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmada otelde 1 adet hidrofor pompası, 10 adet küresel vana kollektörü, 100 metre antiğron kablo ve muhtelif eşyaların çalındığı tespit edildi. Konuyla ilgili yapılan çalışmada şüpheli F.B göz altına alındı. Göz altına alınan F.B emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Marmaris'te motosikletlilere yönelik denetim yapıldı Marmaris'te motosikletlilere yönelik denetim yapıldı Havza'da okul servisleri denetlendi Havza'da okul servisleri denetlendi

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otel'deki malzemeleri çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Son Nefesime Kadar son bölümde neler oldu? Mihri, Melisa'ya verdiği sözü yerine getirmiştir
09:00 Oğlum dizisi dün akşam ekranlara geldi! Yeni bölümde Efe serbest bırakıldı
09:00 Sadakatsiz 'de dün neler oldu? Derin, Asya kaldığı için çılgına döndü
06:26 Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacak: Şimdiye kadar Alzheimerlı annesi için kalıyormuş
08:49 Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını sevdikleriyle kutladı! Parti ünlü akınına uğradı
08:46 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:45 Küçük Rus çocuklardan orduya destek fotoğrafı: Halkımızdan vazgeçmeyiz
08:26 17 yaşındaki genç orta refüje çarparak durabildi! Ardından bıraktığı not hüzünlendirdi
08:21 17 Mart 2022 hava durumu: Bugün yağmur, yarın kar var!
08:12 Zelenski, Rusya ile müzakerelerde önceliklerini açıkladı: Savaşın sona ermesi, toprak bütünlüğünün sağlanması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 09:10:12. #1.11#
SON DAKİKA: Otel'deki malzemeleri çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement