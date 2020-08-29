Otel deposunda, 1 ton 153 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir otele ait depoda 1 ton 153 litre sahte içki ele geçildi. Gözaltına alınan otel yetkilisi H.U., 111 bin 486 lira ceza kesildikten sonra serbest bırakıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Manavgat ilçesi Side Mahallesi'ndeki bir otel deposunda, sahte içki olduğu yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler, depoya baskın yaptı. Yapılan aramada, 654 litre sahte votka, 388 litre sahte rakı, 111 litre sahte cin ele geçirildi. Toplam 1 ton 153 litre sahte içkiye el konulurken, H.U. isimli otel yetkilisi gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra 111 bin 486 TL para cezası kesilen H.U., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.