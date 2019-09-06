Otel deposunda 20 bin litre şişelenmiş sahte şarap ele geçirildi
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki bir depoya jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, şişelenmiş 20 bin litre sahte şarap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesindeki bir depoya jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, şişelenmiş 20 bin litre sahte şarap ele geçirildi.
Manavgat İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı ve sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında Side
Turizm Bölgesi'nde piyasaya sahte alkollü içki sürüleceği bilgisine ulaştı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri, otel işletmecisinin çeşitli markalarda sahte alkollü içkiyi satmaya çalıştığını tespit etti. Jandarma
tarafından otele ait olduğu iddia edilen bir depoya dün öğle saatlerinde baskın yapıldı. Depoda, 20 bin litre şişelenmiş sahte dolum şarap, dolum yapmaya yarayan ekipman ele geçirildi. Sahte şaraplara el konulurken, otel sahibi K.K'nin yurtdışında olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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