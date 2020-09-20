Otel deposunda 9 bin 51 şişe sahte içki - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde polisin düzenlediği baskında bir otelin deposunda yapılan aramada, 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından Serik ilçesindeki bir otelin deposuna yapılan baskında, 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.