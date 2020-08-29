Otel deposundaki sahte içkiye jandarma baskını - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel olarak kullanılan depoda, jandarma ekiplerince bin 153 litre sahte içki ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde otel olarak kullanılan bir otelin deposunda kaçak içki bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Savcılık izninin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otel deposunda arama yaptı. Aramada, 654 litre votka, 388 litre rakı, 111 litre cin olmak üzere toplam bin 153 litre sahte içki ele geçirildi. İçkiler yediemin deposuna teslim edilirken depo sahibi H.U'ya 111 bin 486 lira para cezası uygulandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli H.U, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA