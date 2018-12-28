Otel Dolulukları Arttı

TÜROB, Kasım 2018 otel doluluklarının yüzde 1.5 artarak yüzde 63.7'ye, Ocak-Kasım 2018 döneminde yüzde 10.3 artarak yüzde 66.7'ye yükseldiğini açıkladı.

TÜROB, Kasım 2018 otel doluluklarının yüzde 1.5 artarak yüzde 63.7'ye, Ocak-Kasım 2018 döneminde yüzde 10.3 artarak yüzde 66.7'ye yükseldiğini açıkladı.



Konaklama sektöründe doluluk ve fiyat artışı sürüyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Kasım 2018 otel doluluklarının 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1.5 artarak yüzde 63.7 olarak kaydedildiğini açıkladı. Ocak-Kasım 2018 döneminde de doluluklar yüzde 10.3 artarak yüzde 66.7'ye yükseldi. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı 'Kasım 2018 Ülke Performans Raporu'nda yer alan verilere göre, 2018 yılı ilk 11 aylık performanslarda Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ülke oldu.



Artış oranında ilk sıradayız



Konaklama sektöründe fiyat artışı da devam etti. Buna göre Kasım ayında ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 13.9 artışla 63.0 Euroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 15.6 artışla 40.1 Euroya yükseldi. Ocak-Kasım 2018 döneminde ise ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 6.4 artışla 70.8 Euroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler yüzde 17.3 artışla 47.2 Euroya ulaştı. 11 aylık dönemde Türkiye oda başı elde edilen gelirde, geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan Rusya'dan sonra ikinci ülke oldu.



Avrupa ortalaması



11 aylık dönemde Avrupa ortalaması doluluklarda yüzde 73.3, ortalama günlük satılan oda bedelinde 111.8 Euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde 81.9 Euro olarak gerçekleşti. Doluluk rakamlarını değerlendiren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, özellikle İstanbul'da başlayan pazar çeşitlenmesinin hızlanarak devam ettiğini, bu durumun özellikle fiyatlara olumlu yansıdığını kaydetti. Bayındır, henüz Avrupa ortalamasına ulaşılamadığına işaret etti. Yükseliş trendinin önümüzdeki aylarda da devamını beklediklerini ifade eden Bayındır, hedef pazar ülkelerden gelen işaretlerin olumlu olduğunu dile getirdi. Doluluklarda Avrupa ortalamasına yaklaştığımızı belirten Bayındır, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise henüz Avrupa ortalamasının neredeyse yarısında olduğumuza dikkat çekti.



İstanbul canlanıyor



İstanbul'un Kasım 2017'de yüzde 66.2 olan doluluk oranı, Kasım 2018'de yüzde 4.2 artarak yüzde 69 olarak ölçüldü. Kasım 2018'de İstanbul'da günlük satılan oda bedeli 79.4 ile 2017'ye göre yüzde 17 artış gösterdi. Kasım 2017'de bu rakam 67.8 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 22 artış yaşandı ve 54.8 euro olarak ölçüldü. Kasım 2017'de bu rakam 44.9 euro olmuştu. Ocak-Kasım 2017'de yüzde 63.1 olan doluluklar bu yılın aynı döneminde yüzde 71.5'e; 75.0 euro olan ortalama günlük satılan oda bedeli 82.8 euroya; 47.3 euro olan oda başı elde edilen gelir 59.2 euroya yükseldi.



2018 yılı ilk 11 aylık performanslarda ise İstanbul doluluk oranında yüzde 13.4 ile geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon oldu. Oda başı elde edilen gelirde ise İstanbul yüzde 25 artış işe Moskova'dan sonra en fazla artış oranı yakalayan ikinci destinasyon oldu.



Antalya'da doluluk yüzde 59.6



Antalya'da Kasım 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10.3 artarak yüzde 59.6 olarak gerçekleşti. Kasım 2017'de bu oran yüzde 54 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 42.5 euro ile 2017'ye göre yüzde 1.9 artış gösterdi. Kasım 2017'de bu rakam 41.7 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise geçen yıla oranla yüzde 12.4 artış yaşandı ve 25.3 euro oldu. Kasım 2017'de bu rakam 22.5 euro olmuştu. Ocak-Kasım 2017'de yüzde 59.4 olan doluluklar Ocak-Kasım 2018'de yüzde 66'ye; ortalama günlük satılan oda bedeli 77.0 eurodan 79.7 euroya; da başı elde edilen gelir ise 45.8 eurodan 52.6 euroya yükseldi. - İSTANBUL

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