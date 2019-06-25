Son Dakika Haberleri: Otel havuzuna düşen minik Melek, kurtarılamadı
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Otel havuzuna düşen minik Melek, kurtarılamadı

1 saat önce

ANTALYA'da 2 yaşındaki Melek Süer, anne ve babasının çalıştığı otelde, düştüğü havuzda boğuldu.

Otel havuzuna düşen minik Melek, kurtarılamadı, System.String[]
ANTALYA'da 2 yaşındaki Melek Süer, anne ve babasının çalıştığı otelde, düştüğü havuzda boğuldu. Çiftin tek çocuğu Melek'in, 5 yıllık bir tedavinin ardından dünyaya geldiği belirtildi.
?Olay, dün akşam saatlerinde Kaş ilçesi Patara Mahallesi'nde meydana geldi. Apart otelde çalışan Abdullah ve Emine Süer çiftinin kızı Melek, oyun oynarken otelin havuzuna düştü. Kızını ortalıkta göremeyen Emine Süer, otel içinde Melek'i aramaya başladı. Süer, minik Melek'in havuzda yüz üstü yattığını fark etti. Otel görevlileri tarafından havuzdan çıkartılan Melek, çağrılan ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada acil serviste müdahale edilen Melek Süer, kurtarılmadı.
Melek Süer'in cenazesi, işlemlerin ardından Kaş ilçesi Sütleğen Mahallesi'nde toprağa verildi. Çiftin, tek çocuğu olan Melek'in yaklaşık 5 yıllık tedavinin ardından dünyaya geldiği ifade edildi.
Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:21 Kaynak: DHA
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