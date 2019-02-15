Otel Havuzuna Düşen Yaban Domuzu Kurtarıldı
7 dakika önce
MARMARİS'te otelin havuzuna düşen yaban domuzu belediye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
MARMARİS'te otelin havuzuna düşen yaban domuzu belediye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
Siteler Mahallesi'ndeki Uzunyalı Mevkii sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan çelik kapı imalatçısı Ahmet Yılmaz, kapalı olan 4 yıldızlı bir otelin havuzunda çırpınma sesleri duydu. Otelin bahçesinden bakan Yılmaz, bir domuzun havuzun içinde olduğunu farkederek belediye ekiplerine bildirdi. Otele gelen belediye görevlileri, yaban domuzunu iğneyle uyuşturarak uzun uğraşlar sonucu havuzdan çıkartabildi. Vücudunda yara iznine rastlanılmayan ve sağlıklı olduğu gözlenen yaban domuzu, ayıldıktan sonra Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda doğaya bırakıldı. Yılmaz ise o anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyadan paylaştı.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:14 Kaynak: DHA
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