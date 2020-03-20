Otel hırsızlarına suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otel hırsızlarına suçüstü - Son Dakika

Otel hırsızlarına suçüstü

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde hırsızlık yapan 2 şüpheli devriye ekiplerce suçüstü yakalandı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde hırsızlık yapan 2 şüpheli devriye ekiplerce suçüstü yakalandı.


Olay saat 18.30 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Kanarya sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan bir otele 2 şüphelinin girdiği yönünde ihbar alan ekipler harekete geçerek, operasyonu başlattı. Otel içerisine baskın düzenleyen polisler 2 şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından 2 şüpheli S.A. ve S.Ş. gözaltına alınarak gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:15 Kaynak: İHA

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