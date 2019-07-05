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Otel işletmecileri Konaklı'da buluştu

1 saat önce

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin düzenlediği (ALTİD) 2019 Bölgesel İstişare Toplantıları'nın 5'incisi Konaklı otel işletmecileriyle yapıldı.

Otel işletmecileri Konaklı'da buluştu, System.String[]
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin düzenlediği (ALTİD) 2019 Bölgesel İstişare Toplantıları'nın 5'incisi Konaklı otel işletmecileriyle yapıldı. Bölgesel ve turizme yönelik gelişmelerin ele alındığı toplantıya ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, yönetim kurulu üyeleri ve turistik otel işletmecileri katıldı.

Toplantıda, sürdürülebilir turizm, doğanın ve denizlerin kirlenmesine sebep olan etkenler, orta gelir düzeyindeki Türk ve Avrupalı vatandaşların kişi ve geceleme sayılarındaki düşüş, otel işletmecilerinin ciroları üzerinden kesilmesi talep edilen yüzde 1 vergi diliminin yüksekliği ve ne şekilde kullanılacağı, turistlerden alınan 'ayak bastı ödemesi' olarak tabir edilen şehir vergisi uygulaması konuları masaya yatırıldı ve bu konularla ilgili kurumlara bilgilendirme yazılarının gönderilmesi kararlaştırıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
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