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Otel işletmecisi resepsiyonda ölü bulundu - Son Dakika

Otel işletmecisi resepsiyonda ölü bulundu

03.02.2022 09:39
Otel işletmecisi resepsiyonda ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apart otel işletmecisi, yakınları tarafından otelin resepsiyonunda ölü olarak bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apart otel işletmecisi, yakınları tarafından otelin resepsiyonunda ölü olarak bulundu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dünyaca ünlü Pamukkale bölgesinde apart otel işleten 56 yaşındaki Halit Yıldız'dan bir süre haber alamayan yakınları, hayatından endişe ettikleri Yıldız'ın çalıştırdığı otele geldi. Halit Yıldız'ın apart otelin resepsiyonunda hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halit Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otel işletmecisinin şüpheli ölümü üzerine, Olay Yeri İnceleme ekipleri, resepsiyon bölümünde çalışma yaptı. Cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırılan Yıldız'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

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Halit Yıldız, Pamukkale, Denizli, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otel işletmecisi resepsiyonda ölü bulundu - Son Dakika


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