Otel kapandı işten ayrıldı, pes etmedi minibüs alıp seyyar tatlıcılığa başladı - Son Dakika

Antalya'da çalıştığı otel kapandığı için işten ayrılan vatandaş, evinin geçimini sağlamak için bir minibüs alıp içine kurduğu imalathaneyle 20 yıl önce yaptığı tatlıcılık mesleğine geri döndü.



Korona virüs nedeniyle birçok otelin faaliyetlerini belirli bir süre durdurduğu Antalya'da geçimini sağlamak için vatandaşlardan kimisi eski işine geri dönüyor, kimisi de farklı alanlarda şansını deniyor. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Murat Uslu da korona virüs nedeniyle çalıştığı otelin kapanmasıyla evinin geçimini sağlamak için önce bir minibüs aldı. İçine imalathane kuran Uslu, 20 yıl önce yaptığı tatlıcılık mesleğine geri döndü.



Eşiyle aldığı karar sonrası tekrar mesleğe geri döndüğünü ifade eden Murat Uslu, "Daha önce Adana'daydım. Bu işi 18-20 sene öncesi yapıyordum yani. Ufak bir şirketim vardı Adana'da ama iflas ettim. Antalya'da otellerde çalıştık, kebapçı, kasap alakart üzerine" dedi.



"Oteller açılmadı, evim kira"



Korona virüsten dolayı otelin açılmadığını dile getiren Uslu, "Evimiz kira, sıkıntılar olduğundan dolayı bu işimi tekrardan düşündüm ve döneyim dedim. Arabayı aldım ve düzen kurdum. Eşimle beraber bir karar aldık. İnşallah sonu hayırlı olur" diye konuştu. - ANTALYA