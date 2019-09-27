Otel lobisindeki deprem paniği kameraya yansıdı
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İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan depreme bir otel lobisinde yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan depreme bir otel lobisinde yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz gün İstanbul Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme Küçükçekmece Sefaköy'de bir otelin lobisinde yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Otele giriş veya çıkış işlemleri yapmak için lobide bekleyen vatandaşlar panikle dışarıya kaçıştı. Yaşanan korku ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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