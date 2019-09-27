Son Dakika Haberleri: Otel lobisindeki deprem paniği kameraya yansıdı
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Otel lobisindeki deprem paniği kameraya yansıdı

1 saat önce

İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan depreme bir otel lobisinde yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan depreme bir otel lobisinde yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün İstanbul Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme Küçükçekmece Sefaköy'de bir otelin lobisinde yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Otele giriş veya çıkış işlemleri yapmak için lobide bekleyen vatandaşlar panikle dışarıya kaçıştı. Yaşanan korku ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Otel lobisindeki deprem paniği kameraya yansıdı

İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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