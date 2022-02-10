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Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar - Son Dakika

Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar

10.02.2022 10:44
Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel lojmanının 3. katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel lojmanının 3. katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında odalarında mahsur kalan otel çalışanları, itfaiye ekipleri tarafından pencerelerden alınarak kurtarıldı.

Aşağı Hisar Mahallesi 4533. Sokak'ta bir otel lojmanının 3. katında geçtiğimiz gün çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelerek yangını söndürmek için çaba harcayan itfaiye ekipleri, bir taraftan da mahsur kalan personelin kurtarılması için çalışma yürüttü. 3. kattaki bir otel çalışanı pencereye çıkarak yardım isterken, itfaiye görevlileri merdiven yardımıyla şahsı bulunduğu yerden aldı. Binada mahsur kalan 3 kişi, kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslarda yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar
Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar
Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar
Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar
Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar
Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar
Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar
Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar
Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar

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Antalya, İtfaiye, Yangın, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar - Son Dakika
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