Son Dakika Haberleri: Otel lojmanında intihar etti
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Otel lojmanında intihar etti

1 saat önce

ANTALYA'da babasının rahatsızlığı nedeniyle bunalıma giren Ali D. (22), çalıştığı otelin lojmanında kendini asarak, yaşamına son verdi.

Otel lojmanında intihar etti, System.String[]

ANTALYA'da babasının rahatsızlığı nedeniyle bunalıma giren Ali D. (22), çalıştığı otelin lojmanında kendini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 5 yıldızlı bir otelin lojmanında meydana geldi. Otelde çalışan ve iddiaya göre babasının rahatsızlığı yüzünden bunalıma giren Ali D.'den haber alamayan yakınları, otel lojmanında kaldığı yere baktı. Ali D.'yi asılı halde bulan arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ali D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:48 Kaynak: DHA
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