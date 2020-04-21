Otel lojmanının klimalarını çalan kardeşler tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir otelin personel lojmanının klimalarını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde otel lojmanından 8 klima dış ünitesi ve bir klima iç ünitesinin çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelileri E.D. ve kardeşi M.D'yi Akseki ilçesinde gözaltına aldı.

İfadelerinde çaldıkları klimaları hurdacıya sattıklarını itiraf eden zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İki kardeşin hırsızlık yaptıkları anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, binanın arka tarafından lojmana giren iki kişinden birinin önce alt katın, ardından da üst katın balkonuna çıkarak klima motorunu yerinden söktüğü görülüyor.