Son Dakika Haberleri: Otel müşterileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Son Dakika Güncel Haber

Otel müşterileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

29 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Otel müşterileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Güzelçamlı Mahallesi Milli Park Caddesi'nde hizmet verilen, 250 kişi kapasiteli otelde konaklayan 21 kişi, dün akşam gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumunun iyi olduğu, 244 kişinin taburcu edildiği belirtildi. Hastaneye kaldırılanların balık, brokoli ve patates salatasından oluşan menüden yediği öğrenildi. Bu menüdeki yiyeceklerden numune alınacağı kaydedildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Güzelçamlı, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağmurun en çok soruna yol açtığı yerleri açıkladı
17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:29:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otel müşterileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]