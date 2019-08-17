Otel müşterileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu (Tekrar)
1 saat önce
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:35 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Kuşadası
ilçesindeki otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Güzelçamlı
Mahallesi Milli Park Caddesi'nde hizmet verilen, 250 kişi kapasiteli otelde konaklayan 21 kişi, dün akşam gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumunun iyi olduğu, 16 kişinin taburcu edildiği belirtildi. Hastaneye kaldırılanların balık, brokoli ve patates salatasından oluşan menüden yediği öğrenildi. Bu menüdeki yiyeceklerden numune alınacağı kaydedildi. Jandarma
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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