Otel Müşterilerinin Araç Lastiklerini Kestiler
59 dakika önce
ADANA'da bir otelde konaklayan müşterilerden 5'inin araçlarının lastikleri, bilinmeyen kişi ya da kişilerce kesildi.
ADANA'da bir otelde konaklayan müşterilerden 5'inin araçlarının lastikleri, bilinmeyen kişi ya da kişilerce kesildi.
Olay, Seyhan
ilçesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otelde konaklayan müşteriler, sabah araçlarının yanına gittiklerinde lastiklerin kesildiğini fark etti. Müşteriler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak içi çalışma başlattı. Araç
sahipleri ise kesilen lastiklerini değiştirip, yola çıktı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:19 Kaynak: DHA
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