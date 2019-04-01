Son Dakika Haberleri: Otel Müşterilerinin Araç Lastiklerini Kestiler

Otel Müşterilerinin Araç Lastiklerini Kestiler

59 dakika önce

ADANA'da bir otelde konaklayan müşterilerden 5'inin araçlarının lastikleri, bilinmeyen kişi ya da kişilerce kesildi.

Otel Müşterilerinin Araç Lastiklerini Kestiler, System.String[]
ADANA'da bir otelde konaklayan müşterilerden 5'inin araçlarının lastikleri, bilinmeyen kişi ya da kişilerce kesildi.

Olay, Seyhan ilçesi  Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otelde konaklayan müşteriler, sabah araçlarının yanına gittiklerinde lastiklerin kesildiğini fark etti. Müşteriler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak içi çalışma başlattı. Araç sahipleri ise kesilen lastiklerini değiştirip, yola çıktı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:19 Kaynak: DHA

Seyhan, Araç, Adana, Güncel
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