Son Dakika Haberleri: Otel Müşterisi Kendini 3'üncü Kattan Attı, O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Otel Müşterisi Kendini 3'üncü Kattan Attı, O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Yalova şehir merkezinde bulunan bir otelin müşterisi, kaldığı odanın balkonuna çıkarak kendini attı.

Otel Müşterisi Kendini 3'üncü Kattan Attı, O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Yalova şehir merkezinde bulunan bir otelin müşterisi, kaldığı odanın balkonuna çıkarak kendini attı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaldığı otel odasında banyoda bulunan aynayı kırarak bileklerini ve boynunu kesen H. Hüseyinov isimli Azeri uyruklu şahıs, 3'üncü kattan kendini aşağı attı. H. Hüseyinov (30), Cumhuriyet Caddesi üzerinde kaldığı otelde ilk olarak bileklerini kesti. Ardından otel odasının balkonuna çıkan genç, otelin 3'üncü katından aşağı atladı. Cadde üstündeki dönercinin önüne düşen şahsa çevredekiler müdahale etti. Şahıs, ardından çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ise Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H. Hüseyinov, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Daha önce suç kaydığı öğrenilen Hüseyinov'la ilgili olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda savcılık tahkikat başlattı.

Vali açıklama yaptı

Yalova Valisi Muammer Erol, olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan otelin 306 numaralı odasında Azerbaycan uyruklu 30 yaşındaki H. Hüseyinov isimli şahıs banyoda bulunan aynayı kırmak suretiyle, ayna parçalarıyla kendisine zarar vererek otelin 3. katından atlayarak intihar etmiştir. Şahsın bulunduğu oda kapısı içeriden kitlenmiş, pencerede zorlama izine rastlanılmamıştır. Şahıs kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiştir" denildi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:32 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Yalova, 3. Sayfa
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