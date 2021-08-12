OTEL MUTFAĞINDA YANGIN - Son Dakika

KUMLUCA Adrasan'da bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın, zarara neden oldu.

Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesindeki bir otelde saat 05.30'da yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Yangında, otelin mutfak restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, Bölgemizde sık sık elektrikler gelip gidiyor. Yangın muhtemelen elektrik kontağından çıkmış olabilir dedi.