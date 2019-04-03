Otel Odasında Boğazından Silahla Vurulan Kadın, Ölü Bulundu
1 saat önce
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Hamide Gezer (33), otel odasında silahla boğazından vurulmuş halde ölü bulundu.
İZMİR'in Ödemiş
ilçesinde, Hamide Gezer (33), otel odasında silahla boğazından vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, öğleden sonra Birgi
Mahallesi'ndeki butik otelde meydana geldi. İddiaya göre, yemek salonu sahibi olduğu öğrenilen Hamide Gezer'in kaldığı odadan öğlen saatlerinde silah sesi geldi. Bunun üzerine, otel çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahla boğazından vurulan Gezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gezer'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:39 Kaynak: DHA
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