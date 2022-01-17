Otel odasında ölü bulunan hemşire için, görev yaptığı hastanede tören düzenlendi

ORDU Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir otel odasında dün akşam saatlerinde cenazesi bulunan 42 yaşındaki hemşire için, görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Olay, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Emel Yüce'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yapılan inceleme sonucu Yüce'nin, önceki akşam saatlerinde bir otelde kaldığını tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 çocuk annesi Emel Yüce'nin otel odasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Yüce'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için dün akşam otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yüce'nin cenazesi otopsinin ardından, görev yaptığı Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada hastane çalışanları düzenlenen törende, mesai arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı. Alınan helalliğin ve okunan duaların ardından Emel hemşire, defnedilmek üzere Altınordu içesi Akçatepe Mahallesi'ne gönderildi.

Öte yandan Yüce'nin otel odasında kaldığı yatağının üzerinde enjektör ve polislerce uyuşturucu olduğu değerlendirilen ancak anestezilerde kullanıldığı öğrenilen madde bulunmuştu.