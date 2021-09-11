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Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor - Son Dakika

Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor

11.09.2021 15:42
Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor, System.String[]

Maltepe'de bir otelde kalan Serdar Y. isimli şahıs, otel çalışanlarına kız arkadaşının uyanmadığını ve vücudunun morardığını söyledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 24 yaşındaki Sedanur Şen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin çalışanı T.Y., Serdar Y.'nin (32) elinde çantasıyla odasından çıkarak kız arkadaşının uyanmadığını ve vücudunun morardığını söylemesi üzerine 112 ve 155'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sedanur Şen'in hayatını kaybettiği belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Şen'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

PEK ÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Ümraniye'de mobilyacı olarak çalışan Serdar Y.'nin; uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanma ve dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Serdar Y.'nin ifadesinde, gece kız arkadaşı ile uyuşturucu kullandıklarını, uyandığında arkadaşının vücudunun morardığını ve uyanmadığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Serdar Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor

30 Ağustos, Uyuşturucu, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor - Son Dakika
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