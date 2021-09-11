Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor - Son Dakika

Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin çalışanı T.Y., Serdar Y.'nin (32) elinde çantasıyla odasından çıkarak kız arkadaşının uyanmadığını ve vücudunun morardığını söylemesi üzerine 112 ve 155'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sedanur Şen'in hayatını kaybettiği belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Şen'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

PEK ÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Ümraniye'de mobilyacı olarak çalışan Serdar Y.'nin; uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanma ve dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Serdar Y.'nin ifadesinde, gece kız arkadaşı ile uyuşturucu kullandıklarını, uyandığında arkadaşının vücudunun morardığını ve uyanmadığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Serdar Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.