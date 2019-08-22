Son Dakika Haberleri: Otel odasında ölü bulunan pilotun cenazesi ailesine teslim edilecek
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Otel odasında ölü bulunan pilotun cenazesi ailesine teslim edilecek

47 dakika önce

İzmir'deki orman yangını söndürme çalışmalarında görev alan ve kaldığı otel odasında ölü bulunan Ukraynalı pilotun cenazesi ailesine teslim edilecek.

Otel odasında ölü bulunan pilotun cenazesi ailesine teslim edilecek, System.String[]

İzmir'deki orman yangını söndürme çalışmalarında görev alan ve kaldığı otel odasında ölü bulunan Ukraynalı pilotun cenazesi ailesine teslim edilecek.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesinde başlayarak Seferihisar ve Menderes ilçelerinde yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürme çalışmalarına katılan Ukraynalı pilot Yurii Bostnik, Gaziemir ilçesinde kaldığı otelde istirahate çekildi.

Sabah arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine otel görevlilerince açılan odada hareketsiz yerde yatarken bulunan Bostnik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen Bostnik'in cenazesinin Ukrayna'dan gelecek ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Pilot, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:22 Kaynak: AA
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