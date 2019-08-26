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Otel odasında ölü bulunan Ukraynalı pilot için tören

49 dakika önce

İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında görev alan ve kaldığı otel odasında ölü bulunan Ukraynalı pilot için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Otel odasında ölü bulunan Ukraynalı pilot için tören, System.String[]

İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında görev alan ve kaldığı otel odasında ölü bulunan Ukraynalı pilot için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Yurii Bortnik'in Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi, iki ülke bayrakları tabutun önüne konuldu.

İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, Ukraynalı pilotun özgeçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, geçen hafta Karabağlar'da çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesiyle başka illerde konuşlu helikopterleri de takviye olarak talep ettiklerini söyledi.

Bortnik'in Manavgat'ta konuşlu helikopterin pilotu olduğunu belirten Erol, "Yangının ilk ve 2. günündeki çalışmalara katılmış, olağanüstü çaba sarf etmiş, gayret göstermiş, İzmir ormanlarının söndürülmesi için çalışmıştır. Akşam dinlenmek üzere gittiği otelde hayatını kaybetmiştir. Bortnik ailesine ülkemiz ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü adına en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmaları hep takdirle yad edilecektir. Toprağı bol olsun." diye konuştu.

İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Bortnik için hazırlanan plaketi, çalıştığı şirketin yetkilisi ve tercüman Nurmakhambet Issabekov'a verdi.

Bortnik'in cenazesinin görev yaptığı Antalya'ya, oradan da Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.

Türkiye'de 2017'den beri görev yapıyordu

Bortnik'in meslek hayatı boyunca katıldığı çalışmalar sonucu takdir görülen çok sayıda madalyasının bulunduğu, 2017'den bu yana da Türkiye'de yangın güvenliğini sağlamak için çalışmalara katıldığı öğrenildi.

18 Ağustos Pazar günü saat 13.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Tırazlı mevkisinde çıkan yangın, Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçramış, yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangın, 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınabilmişti.

Bortnik, yangın söndürme çalışmalarının ardından 19 Ağustos'ta kaldığı otel odasında arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine haber vermesiyle otel görevlilerince hareketsiz bulunmuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:46 Kaynak: AA
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