Son Dakika Haberleri: Otel Odasında Ölü Bulundu

Otel Odasında Ölü Bulundu

50 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir otelde kalan kişi, odasında ölü bulundu.

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir otelde kalan kişi, odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Kent Meydanı civarındaki bir otelin görevlisi, yaklaşık 6 aydır kalan Mustafa Ramazan Çıldır'ın (59) kullandığı odadan kötü kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine kapıyı açıp içeri giren otel çalışanı, Çıldır'ın çürümüş cesediyle karşılaştı.

Görevlilerin haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Çıldır'ın yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinden 6 ay önce ayrılan ve o tarihten bu yana otel odasında kaldığı öğrenilen iki çocuk babası Çıldır'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Bursa, Çıldır, Güncel
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