Son Dakika Haberleri: Otel odasında ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Otel odasında ölü bulundu

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde Bayram Önder (48), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Otel odasında ölü bulundu, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde Bayram Önder (48), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Basmane semti 1366 Sokak'ta hizmet veren otelin çalışanı, saat 02.00 sıralarında polisi arayıp, müşterilerden Bayram Önder'den bir süredir haber alamadıklarını, kaldığı odanın kapısını defalarca çalmalarına rağmen açmadığını ve içeriden kötü kokular geldiğini söyledi. İhbar üzerine otele gelen ekipler, yedek anahtar yardımıyla içeri girdiklerinde Önder'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaklaşık 20 gündür otelde kaldığı belirtilen Bayram Önder'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bayram Önder'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya ile vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı: İlk uçuş gerçekleşti
Ekrem İmamoğlu, Kaz Dağları için Kanada Büyükelçisi ile görüştü İşte bayramda ücretsiz olacak köprüler ve yollar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'nı ve yönetim kadrosunu atadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 09:28:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otel odasında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]