Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı - Son Dakika

Trabzon'a gelen 27 yaşındaki genç, kaldığı otel odasında kat görevlisi tarafından dün ölü bulundu. Gencin şüpheli ölümü üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerindeki inceleme ve araştırma sonucunda ölümün narkotik madde kaynaklı olabileceğini değerlendirdi.

MİDESİNDE BİLYE BÜYÜKLÜĞÜNDE UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Adli Tıp Kurumundaki otopside, A.I'nın midesinden bilye büyüklüğünde 352 poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu çıkartıldı. Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen gencin mide ve bağırsaklarındaki erimiş ambalaj kağıtlarında da uyuşturucuya rastlandı. A.I'nın, midesindeki uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucu zehirlenerek öldüğü değerlendiriliyor.