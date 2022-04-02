Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı - Son Dakika
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Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı

02.04.2022 16:47
Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı

Trabzon'da otel odasında ölü bulunan 27 yaşındaki gencin midesinden çıkanlar şaşkınlık yarattı. Gencin şüpheli ölümünün ardından yapılan otopside, midesinden 352 poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu çıkarıldı.

Trabzon'a gelen 27 yaşındaki genç, kaldığı otel odasında kat görevlisi tarafından dün ölü bulundu. Gencin şüpheli ölümü üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerindeki inceleme ve araştırma sonucunda ölümün narkotik madde kaynaklı olabileceğini değerlendirdi.

Otelde ölü bulunan uyuşturucu kuryesinin midesinden 552 gram uyuşturucu çıktı

MİDESİNDE BİLYE BÜYÜKLÜĞÜNDE UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Adli Tıp Kurumundaki otopside, A.I'nın midesinden bilye büyüklüğünde 352 poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu çıkartıldı. Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen gencin mide ve bağırsaklarındaki erimiş ambalaj kağıtlarında da uyuşturucuya rastlandı. A.I'nın, midesindeki uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucu zehirlenerek öldüğü değerlendiriliyor.

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Uyuşturucu, Trabzon, Polis, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı - Son Dakika
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