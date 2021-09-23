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Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı - Son Dakika

Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı

23.09.2021 15:11
Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı, System.String[]

Zonguldak'ta otel odasında erkek arkadaşının cinsel saldırısına uğradıktan sonra jandarma noktasında kendini araçtan atarak kurtulduğunu öne süren kadın geçtiğimiz aylarda şikayetçi olmuştu. Mahkemede yaşananları anlatan kadın, "Ben istemediğim halde birlikte olduk, kafamda içki şişesi kırdı" derken, sanık ise iddiaları yalanladı.

Mart ayında Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre N.S. (40), 9 aydır sevgili olduğu Ö.E.'den ayrılmak istedi. Konuşmak için buluşan ikili, daha sonra otele gitti. Otelde tartışma çıkarken Ö.E., başında içki şişesi kırdığı N.S.'ye (41) cinsel saldırıda bulundu.

ARACIN KAPISINI AÇIP YOLA ATLADI

Ö.E.'nin aracıyla otelden ayrılan N.S., jandarma noktasında seyir halindeki aracın kapısını açarak, yola atladı. N.S., jandarma ekiplerine sığınırken Ö.E. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ö.E. hakkında 'kasten yaralama' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan Ö.E., önceki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"RAKI ŞİŞESİNİ KAFAMDA KIRDI"

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, N.S. ve Ö.E. de hazır bulundu. Mahkemede ifade veren N.S., erkek arkadaşı Ö.E.'nin cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü. Başında oluşan yara nedeniyle acile gitmek için otelden çıktıklarını belirten N.S., " Filyos'a geldiğimizde bende bir cesaret oluştu. Ben orada sanığın araçta olan arkadaşına, 'Beni karakola götürür müsün?' dedim. O sırada bunu sanık duydu. Bunun üzerine sanık bana, 'Sen ne diyorsun?' dedi. Yolda giderken bu konuşma sırasında jandarma noktasına geldik. Ben araba henüz durmamışken kendimi attım. Hemen jandarmaya koştum, 'Yardım edin' dedim. Sanığın bana tecavüz edip etmediğini söylediğimi hatırlamıyorum. Jandarma beni karakola götürdü. Karakoldan ambulansla hastaneye gittim. O gün yiyip içtik. Otele gittik. Ben istemememe rağmen üzerime çıktı. Orada rakı şişesini kafamda kırdı, yaralandım. Şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Ö.E. ise suçlamaları kabul etmeyerek, N.S.'nin ifadesinin doğru olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı

Jandarma, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı - Son Dakika
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