Otel odasında şüpheli şekilde ölü bulunan Nuray'ın cenazesi teslim alındı... Teyzesi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Otel odasında şüpheli şekilde ölü bulunan Nuray'ın cenazesi teslim alındı... Teyzesi gözyaşlarına boğuldu

20.03.2022 11:04

Otel odasında şüpheli şekilde ölü bulunan Nuray'ın cenazesi teslim alındı.

Otel odasında şüpheli şekilde ölü bulunan Nuray'ın cenazesi teslim alındı... Teyzesi gözyaşlarına boğuldu

-Gözyaşlarına boğulan ve güçlükle ayakta duran kadını eşi teselli etti

ANTALYA - Antalya'da otel odasında şüpheli bir şekilde ölü bulunan 17 yaşındaki yeğeninin cenazesini morgdan teslim almak için gelen teyze oturduğu banktan kalkamadı. Gözyaşlarına boğulan ve güçlükle ayakta duran kadını eşi teselli etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray D.'nin odasını temizlemek için giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir kişi gözaltına alındığı öğrenildi

Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kızın, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan B.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Teyze gözyaşlarına boğuldu

Sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga teyze Nur Çevik ve eşi Bayram Ali Çevik geldi. Cenaze işlemlerim ardından aileye teslim edildi. Teyze Nur Çevik ise oturduğu banktan kalkamayarak gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını eşi güçlükle sakinleştirdi. Kadının eşinin kollarında, "Alamadım seni onun elinden" demesi ise dikkat çekti. Cenazenin işlemlerinin ardından Konya Beyşehir Hüyük kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.

Otel odasında şüpheli şekilde ölü bulunan Nuray'ın cenazesi teslim alındı... Teyzesi gözyaşlarına boğuldu
Otel odasında şüpheli şekilde ölü bulunan Nuray'ın cenazesi teslim alındı... Teyzesi gözyaşlarına boğuldu
Otel odasında şüpheli şekilde ölü bulunan Nuray'ın cenazesi teslim alındı... Teyzesi gözyaşlarına boğuldu

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Muratpaşa, Antalya, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otel odasında şüpheli şekilde ölü bulunan Nuray'ın cenazesi teslim alındı... Teyzesi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otel odasında şüpheli şekilde ölü bulunan Nuray'ın cenazesi teslim alındı... Teyzesi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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