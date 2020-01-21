Otel odasında uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otel odasında uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Otel odasında uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, polisin bir otel odasına düzenlediği operasyonda bin 971 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Otel odasında uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, polisin bir otel odasına düzenlediği operasyonda bin 971 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, ilçedeki bir otel odasında uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu otele, dün Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada otelin odalarından birinde toplam bin 971 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, M.E.E., A.M.A., R.A.F. ve A.İ. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde satmak' suçundan bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.


Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:39 Kaynak: DHA
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