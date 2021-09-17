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Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı

17.09.2021 17:38

Maltepe'de meydana gelen olayda, ölümü ile büyük üzüntü yaşatan 24 yaşındaki Sedanur, erkek arkadaşı ile gittiği otel odasında hayatını kaybetti. Genç kızın son görüntüleri de otel kamerasına yansıdı.

Maltepe'de otel odasında vefat etmesi nedeniyle büyük üzüntü yaratan 24 yaşındaki Sedanur Şen isimli genç kızın otel koridorlarında kaydedilen son görüntüleri kameralara yansıdı. Görüntülerde, Sedanur erkek arkadaşıyla koridorda bir süre dolaştıktan sonra odaya giriyor. Görüntülerin sonunda ise genç kızın cesedi, görevliler tarafından odadan çıkarılıyor.

Otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri yürek burktu

GENÇ KIZIN CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDILAR

Maltepe'de geçen perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında 24 yaşındaki Sedanur Şen hayatını kaybetti. Sedanur Şen'in ölmeden önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Sedanur ile Serdar Yazıcı'nın koridorda bir süre dolaşmaları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise görevliler, genç kızın ceset torbasına konulan cansız bedenini otel odasından çıkarıyor.

Otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen son görüntüleri yürek burktu
Otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen son görüntüleri yürek burktu
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe, Otel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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