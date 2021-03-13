Otel odasındaki cinayetle ilgili iddianame hazırlandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir otelde 3 yaşında çocuğu ile kalan Ferdane Kurt'un iple boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, katil zanlısının 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Bayrampaşa'da bir otelde 3 yaşında çocuğu ile kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt, aynı otelde kaldığı Cemil Yar'ın (34) odasında iple boğularak öldürülmüş bir halde bulunmuştu. Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Cemil Yar'ın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Yaklaşık 400 güvenlik kamerasından elde edilen 216 saatlik görüntüyü incelemeye alan, polis ekipleri cinayet şüphelisi Cemil Yar'ı Başakşehir'de kaldığı adreste yakalayarak gözaltına almıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Çocuğu annesinin odada olmadığını söyledi

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, maktul Ferdane Kurt'un oğlu Aziz B. 'müşteki', Cemil Yar ise 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, 12 Ocak günü saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir otelin 2'nci kat 217 numaralı odasında Ferdane Kurt'un sırt üstü yatar vaziyette ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, Tülay S. ile aynı odada kalan maktul Ferdane Kurt'un çocuğunun üzerine Tülay S.'nin uyandığı, çocuğun Tülay S.'ye annesinin odada olmadığını söylemesi üzerine Tülay S.'nin olayı Fazıl Bora A.ve Turan A.'ya konuyu aktardığı, şahısların daha sonrasında birlikte resepsiyona indikleri ve bu esnada 217 numaralı odada kalan şüpheli Cemil Yar'ın merdivenlerden inerek otelin dışına çıktığı kaydedildi.

Maktul battaniyeye sarılı şekilde bulundu

Şüpheli Yar'ın dışarı çıktığını işletmeci Yaşar Cemil H., Fazıl Bora A.ve Turan A.'nın gördüğünün anlatıldığı iddianamede, Turan A. ve Fazıl Bora A.'nın odalara baktıkları ancak maktulü göremedikleri belirtildi. İddianamede, Turan A. ile Fazıl Bora A.'nın, işletmeci Yaşar Cemil H.'den 217 numaralı odanın anahtarını istedikleri ve odaya çıktıkları, maktulü burada sırt üstü yatar vaziyette üzerine battaniye serili halde buldukları belirtildi.

"Cemil ile birlikte ev tutacağız"

Şüpheli Cemil Yar ve müşteki Ferdane Kurt ile otelde tanıştığını söyleyen tanık Hasan K.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, "Her ikisi ile de samimi arkadaş olduk. Olaydan bir gün önce maktulle birlikte otelin koridorunda karşılaştık ve bana 'Cemil ile birlikte ev tutacağız ve birlikte aynı evde kalacağız' dedi. Ben de ona 'hakkınızda hayırlı olsun evlilik mi var' dedim. O da 'hayırlısı ile inşallah olacak ağabey" dediği kaydedildi.

Şüphelinin otelin güvenlik kameralarını bozduğu tespit edildi

İddianamede, şüpheli Cemil Yar'ın otelin kameralarını bozduğunda dair polis ekiplerine tutanak tutulduğu belirtildi. İddianamede yer alan tutanakta, "Otelin güvenlik kamera kayıtlarının geriye dönük izlenilmesinde şüphelinin, 4 numaralı kamerayı olaydan 4 gün önce koridorda bulduğu bir uzun saplı çekçek yardımı ile bozduğu, 6 numaralı güvenlik kamerasını ise olaydan 6 gün önce yönünü değiştirerek bozduğu tespit edilmiştir" denildi. Kaçan şüpheli hakkında hakimlikçe, yakalama kararı çıkarıldığının anlatıldığı iddianamede, şüphelinin 21 Ocak'ta yakalandığı belirtildi.

Şüpheli korkup odadan kaçtığını söyledi

Şüphelinin iddianamede yer alan ifadesinde, yaklaşık 3 ay olay yeri adresi otelde kendi imkanları ile kalmakta olduğunu, olaydan önce maktulün kendisine ev tutma teklifi sunduğunu ancak kabul etmediğini, olay günü maktulün kendi odasına geldiğini ve birkaç sefer birlikte olduklarını, birlikte olmalarının ardında ne olduğunu bilmediğini, bu sırada maktulün boynunda ip gördüğünü, ipi çıkarıp korkup odadan kaçtığını ve odada kendilerinden başka kimse olmadığını söylediği kaydedildi.

Metruk bir binada saklandı

İddianamede yer verilen şüpheli ifadesinde, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesinde 2011 ve 2012 yıllarında 4 sefer yatış yaptığını ama teşhis konusunda herhangi bir raporunun olmadığını, ayrıca olaydan 2-3 gün kadar önce otel kameralarını maktulün kendisine otelde laf söz olmasın demesi üzerine kendi bulunduğu kattaki ve maktulün bulunduğu kattaki kameraları kırdığını, herhangi bir plan dahilinde maktulü öldürmediğini, olaydan korktuğunu ve polise gitmediğini, Başakşehir'de semtinde bir gece metruk binada kaldığını, devamında iş bulup çalışmaya başladığını ve bu adreste kalmaya başladığını ve sonrasında polislerin kendisini yakaladığını söylediği belirtildi.

Şüphelinin eylemi tasarladığı vurgulandı

İddianamede, her ne kadar şüpheli Cemil Yar'ın üzerine atılı suçta maktul Ferdane Kurt' u tasarlayarak öldürmediğini savunmuş ise de, olayın öncesinde şüphelinin maktul ile geçmişe dayalı ilişkilerinin olduğunun anlaşılması, şüphelinin kendi odasını ve maktulün odasını gösterir kameraları olay tarihinden önce bozması, ayrıca şüphelinin maktulü öldürme yöntemi, şekli ile öldürdüğü yeri, yine şüphelinin maktulün üstüne battaniye sererek odayı kilitlemesi, anahtarı alarak şüphelinin olay yerini terk etmesi ve ayrıca şüphelinin polise teslim olmaması nedeniyle eylemi tasarladığının anlaşıldığı vurgulandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Şüphelinin 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Cemil Yar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL