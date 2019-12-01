Son Dakika Haberleri: Otel odasındaki sesten korkan kadın bankanın balkonunda mahsur kaldı
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Otel odasındaki sesten korkan kadın bankanın balkonunda mahsur kaldı

6 saat önce

Bursa'da, konakladığı otel odasındaki sesten korkarak pencereden kaçan kadın, bir bankanın balkonunda mahsur kaldı.

Bursa'da, konakladığı otel odasındaki sesten korkarak pencereden kaçan kadın, bir bankanın balkonunda mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesindeki bir otele yerleşen M.O. (47) odada bazı sesler duydu.

Bunun üzerine korkan kadın, odanın penceresinden çıkarak yan tarafta bulunan başka bir binanın çatısına çıktı.

Yan yana binaların çatılarından geçerek Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ikinci katındaki balkona çıkan kadın, cep telefonunun şarjı bittiği için yetkililerden yardım isteyemedi.

Uzun süre balkonda bekleyen M.O'yu bölgede devriye gezen gece bekçileri fark etti.

Bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, M.O'yu bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler, bankanın balkon kapısının açık olup olmadığını da kontrol etti.

İtfaiyenin geldiğini gören kadın, mahsur kaldığı balkonda sevinçten dans etti.

M.O, polis ekiplerince ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Otel odasındaki sesten korkan kadın bankanın balkonunda mahsur kaldı

Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı
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