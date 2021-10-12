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Otel odasında sır cinayet! Boğazı kesilmiş kadının kocası her yerde aranıyor - Son Dakika

Otel odasında sır cinayet! Boğazı kesilmiş kadının kocası her yerde aranıyor

12.10.2021 17:13

İstanbul'da meydana gelen sır cinayette, bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Otelleri olduğu belirtilen kadının kocası da cinayetin işlendiği günden beri beri kayıp. Kadını kimin öldürdüğü, kocasının ise nasıl ortadan kaybolduğu araştırılıyor. Diğer yandan adamın arabasındaki kanlarla, kadının kanı arasında uyuşmazlık çıktı.

İstanbul Avcılar'da dün meydana gelen olay, büyük yankı uyandırdı. Esra Yıldız evinde boğazını kesilmiş halde bulunduktan sonra, kocası Nuri Yıldız'ın aracı da kanlı bir şekilde Esenyurt'ta bulundu. Kayıp koca Nuri Yıldız dünden beri her yerde aranırken, bugün gelen sonuçlara göre araçtaki kan ile kadının kanı aynı çıkmadı. Polis şimdi her yerde kayıp kocayı arıyor.

OTOMOBİLİN İÇİ YANMIŞTI

Esenyurt'ta içi yanmış bir otomobille ortaya çıkan esrarengiz cinayetle ilgili detaylara ulaşıldı. Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bulunan otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri Yıldız olduğu belirlendi. Yıldız'a ulaşamayan Esenyurt polisi, savcıdan aldığı kararla Avcılar polisinin de desteğiyle Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Yıldız ailesinin evine çilingir aracılığıyla girdi. Evde yapılan aramada Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu belirlendi.

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KOCAYI DA ÖLDÜRMEK İSTEDİLER İDDİASI

Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katil yada katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği bu nedenle de tanıdık olabileceği değerlendiriliyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi. İçi kısmen yanmış olan lüks otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi. Cinayet polisi, tüm aramalara rağmen bulunamayan iş insanı Nuri Yıldız'ın karısını öldürdükten sonra aracını yakıp kaçmış olabileceği ya da katil veya katillerin Esra Yıldız'ı öldürdükten sonra Nuri Yıldız'ı da öldürüp, delilleri yok etmek için de aracı ateşe vermiş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

ESRA YILDIZ'IN KANIYLA UYUŞMADI

Yanmış olan araçta bulunan kan izlerinden alınan numuneler ise incelenmek üzere Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. İlk incelemede kan örneklerinin, öldürülen Esra Yıldız'ın kanıyla uyuşmadığı belirlendi.

Otel odasında sır cinayet! Boğazı kesilmiş kadının kocası her yerde aranıyor

Nuri Yıldız, Esra Yıldız, Cinayet, Otel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otel odasında sır cinayet! Boğazı kesilmiş kadının kocası her yerde aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otel odasında sır cinayet! Boğazı kesilmiş kadının kocası her yerde aranıyor - Son Dakika
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