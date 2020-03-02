Otel odasından tabanca, fişek ve hassas terazi çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otel odasından tabanca, fişek ve hassas terazi çıktı - Son Dakika

Otel odasından tabanca, fişek ve hassas terazi çıktı

6 saat önce

Yabancı uyruklu şahısların banka kart bilgilerini kullanarak otelde konaklama yapmaya çalışan 2 şahıs tutuklandı.

Otel odasından tabanca, fişek ve hassas terazi çıktı, System.String[]

Yabancı uyruklu şahısların banka kart bilgilerini kullanarak otelde konaklama yapmaya çalışan 2 şahıs tutuklandı. Otel odasından çok sayıda fişek, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yabancı uyruklu şahıslara ait başka ülke banka kart bilgileri ile kart sahiplerinin bilgisi dışında, Antalya'da faaliyet gösteren bir otelde mail-order yöntemi ile ödeme yapılarak konaklama yapılmaya çalışıldığı bilgisi alındı. Yapılan operasyonda, şüpheli M.D. ve M.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların kalmış olduğu otel odasında yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek, 3 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan cam aparat, bir adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, bir adet dizüstü bilgisayar ve bir adet flaş bellek ele geçirildi.


Şüpheli şahıslara ait ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, başkalarına ait kart bilgilerinin bulunduğu tespit edildi. Şüpheli M.D. ve M.K. isimli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Banka ücret ve komisyonlarına sınırlama geldi
Putin dünyaya meydan okudu: Kimsede olmayan bir silah ürettik, ABD bize yetişemiyor Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu 16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:15:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otel odasından tabanca, fişek ve hassas terazi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]